Clima en Monterrey viernes 3 de octubre - Despejado y cálido

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 32 grados y panorama de cielo soleado para este arranque de fin de semana.

Durante sábado y domingo se espera una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 33 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se localizará al sur de las costas de Michoacán y Colima, en interacción con la vaguada monzónica que se extenderá próxima al Pacífico Sur y Central Mexicano, generarán lluvias puntuales intensas en Guerrero (norte, este y costa) y Oaxaca (oeste, norte, y sur); así como lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de la República Mexicana.

Así mismo, un canal de baja presión sobre la vertiente del golfo de México e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias con chubascos en regiones del norte y centro del territorio nacional, además de lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, originando rachas de viento en dicha región.

Finalmente, se mantendrá el ambiente caluroso con temperaturas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Con información de conagua.gob.mx