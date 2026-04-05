Clima en Monterrey viernes 3 de abril - Cálido con 33 grados

Clima en Monterrey con ambiente caluroso para esta jornada de viernes en donde la temperatura máxima será de 33 grados con cielo mayormente despejado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 33 grados con panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de viernes.

Para este sábado llega un frente frío a la zona metropolitana de Monterrey que estará acompañado de lluvia.

Pronóstico meteorológico general

Este día, un nuevo frente frío (número 43) se extenderá cerca de la frontera noroeste y norte del país, interaccionará con una línea seca, originando chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y probables granizadas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; además, se prevén rachas de viento de 60 a 80 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Así mismo, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, en interacción con la corriente en chorro subtropical, propiciará chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes y posible caída de granizo en Guanajuato y Querétaro.

Finalmente, continuará la onda de calor en zonas de Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro, este y sureste).