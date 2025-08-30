Clima en Monterrey viernes 29 de agosto - Soleado y caluroso

Clima en Monterrey con ambiente cálido en donde se espera una temperatura máxima de 36 grados y panorama de cielo soleado para esta jornada de viernes

Nuevo León.- Clima en Monterrey soleado y despejado con temperatura máxima de 36 grados durante este arranque de fin de semana.

Para sábado y domingo se pronostica una temperatura mínima de 24 grados y máxima de 38 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el monzón mexicano, el aire húmedo generado por la corriente en chorro subtropical, y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en noroeste de México; chubascos en Baja California Sur; y lluvias aisladas en zonas de Baja California.

La onda tropical número 27 originará lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero; y el aire húmedo del océano Pacífico ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.

Un canal de baja presión que se extenderá desde el norte hasta el centro de México, una vaguada en altura en el noreste del territorio nacional y el ingreso de aire húmedo del golfo de México, generarán lluvias puntuales intensas en el sur de Veracruz; puntuales muy fuertes en Puebla y Morelos; puntuales fuertes en Estado de México; chubascos en Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila; así como lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí y Tamaulipas.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste del territorio mexicano y la entrada de aire húmedo del mar Caribe, en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Tabasco y Chiapas; puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche; y puntuales fuertes en Quintana Roo.

Finalmente, persistirá el ambiente caluroso por la tarde sobre la mayor parte de la República Mexicana, y muy caluroso con temperaturas máximas superiores a 40 °C en el noreste de Baja California, zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en el suroeste de Guerrero, prevaleciendo la onda de calor en Coahuila (centro y norte), Nuevo León (sur), Tamaulipas (oeste y sur), Jalisco (sur y suroeste), Colima (centro, este y sur), Michoacán (suroeste y sur), Guerrero (suroeste y sur) y Oaxaca (sur).

Con información de conagua.gob.mx