Clima en Monterrey viernes 28 de noviembre - Máxima de 20 grados

Por: Tania Montemayor

28 Noviembre 2025, 07:53

Clima en Monterrey con presencia de llovizna ocasional durante esta jornada de viernes en donde se espera una temperatura máxima de 20 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 20 grados y panorama de cielo parcialmente nublado durante este viernes en Monterrey.

Para el sábado se pronostica una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 26 grados, mientras que el domingo desciende el termómetro con mínima de 11 grados y máxima de 19 grados.

clima-nacional-28noviembre.jpg

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 16 se extenderá sobre la península de Yucatán y sureste del territorio nacional, propiciará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Veracruz, lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como chubascos en San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

Asimismo, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); y con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

A su vez, se prevé un refrescamiento de las temperaturas en el sureste de la República Mexicana, y la península de Yucatán.

Al final de día, el frente frío número 16 ingresará al mar Caribe y dejará de afectar al país.

Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, propiciará lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del territorio.

Con información de conagua.gob.mx

