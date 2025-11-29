Clima en Monterrey viernes 28 de noviembre - Máxima de 20 grados

Clima en Monterrey con presencia de llovizna ocasional durante esta jornada de viernes en donde se espera una temperatura máxima de 20 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 20 grados y panorama de cielo parcialmente nublado durante este viernes en Monterrey.

Para el sábado se pronostica una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 26 grados, mientras que el domingo desciende el termómetro con mínima de 11 grados y máxima de 19 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 16 se extenderá sobre la península de Yucatán y sureste del territorio nacional, propiciará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Veracruz, lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como chubascos en San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); y con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

A su vez, se prevé un refrescamiento de las temperaturas en el sureste de la República Mexicana, y la península de Yucatán.

Al final de día, el frente frío número 16 ingresará al mar Caribe y dejará de afectar al país.

Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, propiciará lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del territorio.

Con información de conagua.gob.mx