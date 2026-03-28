Clima en Monterrey viernes 27 de marzo - Brumoso con 33 grados

Clima en Monterrey con ambiente brumoso durante este viernes en donde la temperatura máxima será de 33 grados con cielo mayormente soleado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 33 grados y panorama de cielo mayormente soleado para esta jornada de viernes.

Para este fin de semana se espera un descenso en el termómetro con mínima de 15 grados y máxima entre 22 a 28 grados en promedio.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, se pronostica el ingreso de un nuevo sistema frontal (número 42) al norte de México, interaccionará con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, originará lluvias e intervalos de chubascos en el norte y noreste del país.

La masa de aire polar asociada al frente generará vientos fuertes con rachas de 60 a 80 km/h sobre entidades del norte del territorio nacional.

Canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con posibles descargas eléctricas en dicha región, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en el resto de la República Mexicana.