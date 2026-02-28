Clima en Monterrey viernes 27 de febrero - Máxima de 32 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente de templado a cálido durante este viernes en donde la temperatura máxima será de 32 grados con cielo mayormente despejado.
Para sábado y domingo se espera una temperatura mínima de 17 grados y máxima de 30 grados en promedio.
Pronóstico meteorológico general
Hoy viernes, una circulación anticiclónica y la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciarán tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte del país, persistiendo la onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente), además de Michoacán (centro y suroeste), Morelos y Puebla (suroeste).
Por otra parte, canales de baja presión en el interior de México, propiciarán lluvias aisladas en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.