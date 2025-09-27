Clima en Monterrey viernes 26 de septiembre - Máxima de 30 grados

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de nubosidad variable durante esta jornada de viernes

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente templado para esta jornada de viernes en donde la temperatura máxima será de 30 grados con cielo parcialmente soleado.

Para sábado y domingo se espera una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 30 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, sobre el sur del golfo de California, así como la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa; puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Nayarit, Durango, Chihuahua y Sonora; y lluvias aisladas en zonas de Baja California.

Por otra parte, el sistema frontal número 4 prevalecerá sobre los estados fronterizos del noreste del país y en combinación con un canal de baja presión sobre el oriente del territorio nacional, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz y Puebla; y puntuales fuertes en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Simultáneamente, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca; puntuales muy fuertes en Guerrero, Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí; y puntuales fuertes en Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas.

A su vez, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Yucatán, Tabasco y Chiapas; y chubascos en Quintana Roo y Campeche.

Por su parte, la onda tropical número 34 que se desplazará al sur de las costas de Jalisco, sin generar efectos en el territorio nacional, mientras que el huracán Narda, alejado de costas nacionales, mantendrá oleaje elevado en la costa occidental de Baja California Sur.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Con información de conagua.gob.mx