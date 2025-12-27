Clima en Monterrey viernes 26 de diciembre - Soleado y brumoso

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de viernes

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente brumoso y panorama de cielo mayormente soleado para esta jornada de viernes en donde se pronostica una temperatura máxima de 28 grados.

Para sábado y domingo se espera una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 28 grados en promedio.

Pronóstico meteorológico general

Este día, un nuevo frente frío (número 24) ingresará a Baja California, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generarán descenso de temperatura en el noroeste del territorio nacional, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California; adicionalmente lluvias y chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Asimismo, existirán condiciones propicias para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en altura y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el golfo de México, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Simultáneamente, un canal de baja presión en el centro del país, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en dicha región; con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.