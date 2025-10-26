Clima en Monterrey viernes 24 de octubre - Máxima de 31 grados

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo mayormente despejado durante esta jornada de viernes

Nuevo León.- Clima en Monterrey de templado a cálido para este viernes, en donde se espera una temperatura máxima de 31 grados.

Para sábado y domingo se pronostica una temperatura mínima de 20 grados y máxima de 33 grados.

Pronóstico meteorológico general

Hoy, el frente frío número 10 recorrerá el norte del país, asociado con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (norte y noreste) y Coahuila (norte y noreste); rachas de viento de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos y/o tornados en el norte de Chihuahua y noroeste de Coahuila.

Un canal de baja presión sobre el interior del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México favorecerán intervalos de chubascos en Veracruz (regiones Las Montañas y Olmeca), Nayarit (norte, centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Tabasco (oeste y centro), Michoacán (centro, sur y costa) y Guerrero (norte, costa y sureste).

Viento de componente sur (surada) de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila (este), Nuevo León y Tamaulipas.

Un segundo canal de baja presión sobre el sureste de México y la península de Yucatán en interacción con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, además de la onda tropical número 39 que se desplazará sobre el golfo de Tehuantepec, ocasionarán chubascos en Campeche (oeste) y Quintana Roo (sur), con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca (este, suroeste y costa) y Chiapas (centro y sur).

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Con información de conagua.gob.mx