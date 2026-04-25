Clima en Monterrey viernes 24 de abril - Jornada cálida

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 34 grados y panorama de cielo parcialmente soleado durante esta jornada de viernes

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente cálido para esta jornada de viernes en donde la temperatura máxima será de 34 grados con cielo parcialmente soleado.

Para sábado y domingo se espera una temperatura mínima de 22 grados y máxima de 34 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una línea seca que se extenderá sobre el noreste del territorio nacional, en interacción con la corriente en chorro subtropical, propiciarán rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán intervalos de chubascos en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz; y lluvias aisladas en zonas de Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Michoacán.

La entrada de aire húmedo del mar Caribe, ocasionará lluvias aisladas en el norte y oriente de la península de Yucatán.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Sinaloa (centro), Nuevo León (sur), Durango (noroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Morelos (sur), Tamaulipas (suroeste), Veracruz (centro), Guerrero (noroeste, este y sur), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y noreste).

Finalmente, el frente número 46 ha dejado de afectar a México.