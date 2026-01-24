Clima en Monterrey viernes 23 enero - Máxima de 26 grados

Clima en Monterrey templado con temperatura máxima de 26 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de viernes

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 26 grados y panorama de cielo parcialmente despejado durante este viernes.

Mañana sábado se espera un descenso marcado en la temperatura durante la jornada con máxima de 25 grados y mínima de 9 grados por la noche.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una circulación ciclónica en altura ingresará sobre el noroeste de México e interaccionará con un nuevo frente frío (número 31), con un río atmosférico y con las corrientes en chorro polar y subtropical, dando origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, lo que originará un marcado descenso en las temperaturas, rachas de viento y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de la República Mexicana; además de caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Por otra parte, el frente número 30 se extenderá sobre el noreste mexicano, y se prevé que por la tarde-noche, sea reforzado por una masa de aire ártico y en interacción con el ingreso de humedad generará lluvias y chubascos en el noreste del país; así como viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y chubascos en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México. Todas las lluvias mencionadas, estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.