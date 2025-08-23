Clima en Monterrey viernes 22 de agosto - Pronóstico de lluvia

El fin de semana pinta con temperaturas más bajas y con porcentajes de precipitaciones en donde se espera que sigan de ligeras a moderadas

Este viernes amaneció con una temperatura agradable de 24 grados centígrados, pero las condiciones van a cambiar por la tarde cuando el termómetro alcance los 32 grados centígrados.

El fin de semana pinta con temperaturas más bajas y con porcentajes de precipitaciones también en donde se espera que sigan de ligeras a moderadas.

El porcentaje de lluvia el día de hoy va a estar más concentrado por la tarde-noche en un 60%.

El porcentaje de lluvias se mantienen durante el fin de semana con un 60%, igual las temperaturas estacionadas.

El sábado, mínima de 23 máxima de 32 con un 60% la probabilidad de precipitación con nubosidad activa después del mediodía.

Domingo, mínima de 22 máxima de 32, 50% probabilidad de precipitación.

Lunes, mínima de 22 máxima de 32, 40% el pronóstico de precipitaciones sigue elevado y continúa la nubosidad, para el día martes mínima de 23, máxima de 33 y ya baja la probabilidad de precipitación y solamente se queda en las horas de la madrugada, parte de la mañana en un 30% y ya por la mañana se esperan los cielos más despejados.

Pronóstico general del SMN

Este día, el monzón mexicano mantendrá las condiciones para lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el noroeste del país; así como chubascos en la península de Baja California. La onda tropical núm. 24 recorrerá lentamente el occidente mexicano y generará lluvias fuertes en citada región, con lluvias puntuales intensas en Jalisco. A su vez, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en combinación con una vaguada en altura y el ingreso de aire cálido y húmedo procedente del océano pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noreste, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán; además de lluvias puntuales intensas en Oaxaca (este y noreste) y Veracruz (sur). Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Pronóstico por regiones:

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado a lo largo del día, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, acompañadas con posibles descargas eléctricas y caída de granizo; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como ambiente frío en las sierras. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas; además de rachas de hasta 40 km/h en Aguascalientes.