Clima en Monterrey viernes 21 de noviembre - Máxima de 30 grados

Por: Tania Montemayor

21 Noviembre 2025, 08:14

Clima en Monterrey con ambiente brumoso y bochornoso para esta jornada de viernes en donde se espera una temperatura máxima de 30 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey com temperatura maxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta arranque de fin de semana.

Durante sábado y domingo se espera una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 28 grados en promedio.

clima-nacional-21noviembre.jpg

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el nuevo frente frío (número 16) que se aproximará al noroeste del país, asociado con una circulación ciclónica en altura y con una vaguada polar, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada.

Por lo que se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro); puntuales fuertes en Sonora, y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, acompañadas de viento con rachas de 40 a 60 km/h en la región, así como descenso de las temperaturas y condiciones para la posible caída de nieve y/o aguanieve en sierras del norte de Baja California y del noroeste de Sonora. 

Por otro lado, el frente frío número 15 se extenderá sobre el noreste de México y continuará su interacción con la corriente en chorro subtropical, manteniendo la probabilidad de vientos fuertes y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, canales de baja presión en el interior del país, así como en el sureste mexicano y en la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán intervalos de chubascos en Quintana Roo, Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca), Chiapas, Oaxaca y Guerrero; y lluvias aisladas en zonas de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas y Capital), Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí.

Con información de conagua.gob.mx

