Clima en Monterrey viernes 21 de noviembre - Máxima de 30 grados

Clima en Monterrey con ambiente brumoso y bochornoso para esta jornada de viernes en donde se espera una temperatura máxima de 30 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey com temperatura maxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta arranque de fin de semana.

Durante sábado y domingo se espera una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 28 grados en promedio.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el nuevo frente frío (número 16) que se aproximará al noroeste del país, asociado con una circulación ciclónica en altura y con una vaguada polar, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada.

Por lo que se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro); puntuales fuertes en Sonora, y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, acompañadas de viento con rachas de 40 a 60 km/h en la región, así como descenso de las temperaturas y condiciones para la posible caída de nieve y/o aguanieve en sierras del norte de Baja California y del noroeste de Sonora.

Por otro lado, el frente frío número 15 se extenderá sobre el noreste de México y continuará su interacción con la corriente en chorro subtropical, manteniendo la probabilidad de vientos fuertes y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, canales de baja presión en el interior del país, así como en el sureste mexicano y en la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán intervalos de chubascos en Quintana Roo, Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca), Chiapas, Oaxaca y Guerrero; y lluvias aisladas en zonas de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas y Capital), Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí.

Con información de conagua.gob.mx