Clima en Monterrey viernes 20 de marzo - Máxima de 30 grados

Por: Tania Montemayor 20 Marzo 2026, 07:58 Compartir

Clima en Monterrey con panorama de cielo mayormente despejado y temperatura máxima de 30 grados durante esta jornada de viernes

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente de fresco a templado para esta jornada de viernes en donde la temperatura máxima será de 30 grados con cielo mayormente despejado. Para sábado y domingo se espera una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 32 grados en promedio. Pronóstico meteorológico general Este día, canales de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, sur y sureste del país, así como lluvias puntuales fuertes en regiones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Al mismo tiempo, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del noroeste y occidente del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa (este), Jalisco (centro) y Guerrero (centro y sur); y finalizando en Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.