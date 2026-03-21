Clima en Monterrey viernes 20 de marzo - Máxima de 30 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente de fresco a templado para esta jornada de viernes en donde la temperatura máxima será de 30 grados con cielo mayormente despejado.
Para sábado y domingo se espera una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 32 grados en promedio.
Pronóstico meteorológico general
Este día, canales de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, sur y sureste del país, así como lluvias puntuales fuertes en regiones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Al mismo tiempo, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del noroeste y occidente del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa (este), Jalisco (centro) y Guerrero (centro y sur); y finalizando en Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.