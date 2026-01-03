Clima en Monterrey viernes 2 de enero - Seco con 30 grados

Clima en Monterrey con una temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo mayormente soleado para esta jornada de viernes

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente seco para esta jornada de viernes en donde se espera una temperatura máxima de 30 grados con cielo mayormente despejado.

Para sábado y domingo se pronostica una temperatura mínima de 14 grados y máxima de 30 grados en promedio.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará una disminución en la probabilidad de lluvias en el resto de la República Mexicana; manteniéndose el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

En la Mesa del Norte se presentará cielo despejado a medio nublado en el transcurso del día, sin lluvia en la región.

Por la mañana, ambiente frío en zonas serranas de Coahuila y Aguascalientes; muy frío con heladas en zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas; así como gélido con heladas en zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Durante la tarde, ambiente fresco a templado en la región; y cálido en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Durango (oeste).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua y Coahuila; y viento de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.