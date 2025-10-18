Clima en Monterrey viernes 17 de agosto - Máxima de 29 grados

Clima en Monterrey con ambiente agradable para esta jornada de viernes en donde la temperatura máxima será de 29 grados con cielo parcialmente soleado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 29 grados y panorama de cielo parcialmente soleado durante este arranque de fin de semana.

Durante sábado y domingo se espera una temperatura mínima de 20 grados y máxima de 30 grados con escasa probabilidad de lluvia.

Pronóstico meteorológico general

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur mexicano y el ingreso de humedad generarán lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, además de oleaje elevado en la costa de Oaxaca.

El frente frío número 7 se extenderá muy próximo a la frontera norte de México, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país y con la corriente en chorro subtropical, originando descenso de temperatura, rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en dichas regiones.

Durante la tarde, el sistema frontal se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, mientras que una línea seca se establecerá en el norte de México, propiciando rachas fuertes de viento con posible formación de torbellinos en Coahuila.

A su vez, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro, oriente y noreste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán.

Finalmente, la onda tropical núm. 38 se desplazará sobre el sureste mexicano generando chubascos y lluvias fuertes en dicha región, con lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas (regiones Fronteriza, Sierra y Soconusco).

Con información de conagua.gob.mx