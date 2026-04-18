Clima en Monterrey viernes 17 de abril - Parcialmente nublado

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 32 grados y panorama de cielo parcialmente nublado para esta jornada de viernes

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente templado para este viernes en donde la temperatura máxima será de 30 grados con cielo parcialmente nublado.

Para este fin de semana llega un descenso en el termómetro a partir de la noche del sábado que estará acompañado de lluvia.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el nuevo frente frío (número 45) asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ingresará al noroeste de la República Mexicana; mientras que una línea seca se mantendrá sobre el noreste del país.

Dichos sistemas, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán chubascos en Coahuila y lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, todas acompañadas con descargas eléctricas.

Así mismo, se prevén vientos fuertes con rachas sobre entidades del norte de México, con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

A su vez, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana y el sureste mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas (costa), chubascos en Oaxaca y lluvias aisladas en el oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán; y con descargas eléctricas en el occidente y centro del territorio nacional.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará generando ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, además se mantendrá la onda de calor en Jalisco (oeste, centro y sur), Michoacán (centro y oeste), Colima (este), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (sur), finalizando a partir de este día en Sinaloa, Nayarit y Puebla.