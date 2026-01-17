Clima en Monterrey viernes 16 de enero - Soleado con 25 grados

Clima en Monterrey con ambiente fresco durante la mañana de este viernes, pero por la tarde se espera una temperatura máxima de 25 grados y cielo soleado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 25 grados y panorama de cielo soleado para esta jornada de viernes.

Para sábado y domingo se pronostica una temperatura mínima de 6 grados y máxima de 10 grados en promedio.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, la masa de aire polar que se asocia al frente número 28, se desplazará hacia el oriente del golfo de México, permitiendo una recuperación de las temperaturas vespertinas en el norte, centro, sur y sureste de la República Mexicana.

A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por su parte, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío (número 29) a partir del mediodía en el norte de Chihuahua y Coahuila, el cual interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando fuertes rachas de viento y posibles tolvaneras sobre el norte y noreste de México.

Canales de baja presión sobre el norte y occidente del país, en combinación con la entrada de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales fuertes, las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México; así como intervalos de chubascos en Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla, además de lluvias aisladas en zonas del norte, oriente y sureste del territorio mexicano.