Clima en Monterrey viernes 15 de mayo - Predomina clima cálido

Clima en Monterrey caluroso para esta jornada de viernes en donde la temperatura máxima será de 33 grados con cielo mayormente soleado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 33 grados y panorama de cielo mayormente soleado para esta jornada de viernes.

Para sábado y domingo se pronostica una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 34 grados en promedio.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el interior del territorio mexicano, mantendrá la onda de calor en Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste y noreste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este y sur), Michoacán (norte, centro y suroeste), Guerrero (noroeste y este), Morelos (norte y sur), Puebla (centro y suroeste), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y suroeste), e iniciará en Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte y suroeste), Zacatecas (noreste, sur y suroeste), Aguascalientes (sur y oeste), Guanajuato (noreste, sur y suroeste), Querétaro (sur), Hidalgo (centro y suroeste) y Tlaxcala (este).

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias e intervalos de chubascos en dicha región, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales fuertes en zonas de Chiapas.

Otro canal de baja presión en el interior del país, junto con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, oriente, centro, occidente y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Jalisco y Michoacán.

Por último, una línea seca en el norte de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, continuará generando rachas de viento de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional.