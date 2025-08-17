Clima en Monterrey viernes 15 de agosto - Parcialmente despejado

Clima en Monterrey caluroso para esta jornada de viernes, en donde se pronostica una temperatura máxima de 38 grados con cielo parcialmente despejado

Nuevo León.- Clima en Monterrey cálido y bochornoso durante este viernes, en donde la temperatura máxima será de 38 grados con panorama de cielo parcialmente despejado.

Durante sábado y domingo se espera una temperatura mínima de 24 grados y máxima de 38 grados en promedio.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora; intervalos de chubascos en Baja California Sur; y lluvias aisladas en zonas de Baja California.

A su vez, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Jalisco; puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Colima, Aguascalientes y Zacatecas; además de chubascos en San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila.

Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical que se localizará frente a las costas de Tamaulipas, originará lluvias puntuales muy fuertes en dicho estado.

La onda tropical número 22 generará lluvias puntuales fuertes en Guerrero y puntuales muy fuertes en Michoacán.

Asimismo, una vaguada en altura que se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de aire húmedo del mar Caribe y golfo de México, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche; puntuales fuertes en Chiapas; e intervalos de chubascos en Tabasco.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, así como ambiente muy caluroso en entidades del noroeste y norte del país, e istmo de Tehuantepec; llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California.

Con información de conagua.gob.mx