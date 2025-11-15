Clima en Monterrey viernes 14 de noviembre - Máxima de 29 grados

Clima en Monterrey cálido para esta jornada de viernes en donde la temperatura máxima será de 29 grados con escasa nubosidad

Nuevo León.- Clima en Monterrey con presencia de bruma y ambiente cálido durante este viernes en donde se espera una temperatura máxima de 29 grados por la tarde con cielo soleado.

Para sábado y domingo se pronostica una temperatura mínima de 18 grados y máxima de 30 grados en promedio.

Pronóstico meteorológico general

Este día, canales de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y mar caribe, y con inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales intensas en Quintana Roo (sur).

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste mexicano, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 60 km/h y descenso de las temperaturas en la región mencionada, además de lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California.

En el resto de la República Mexicana, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, propiciará cielo despejado, ambiente frío con posibles heladas al amanecer en zonas del norte, noreste, centro y oriente del país, así como ambiente cálido por la tarde y sin probabilidad de lluvia.

Con información de conagua.gob.mx