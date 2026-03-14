Clima en Monterrey viernes 13 de marzo - Seco con cielo soleado

Clima en Monterrey con ambiente fresco por la mañana, mientras que a partir de la tarde se espera una temperatura máxima de 29 grados con cielo soleado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 29 grados y panorama de cielo soleado para esta jornada de viernes.

Durante sábado y domingo se pronostica ambiente muy cálido con mínima de 19 grados y máxima de 38 grados en promedio.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente número 40 se extenderá sobre el noreste de la península de Yucatán, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lluvias puntuales fuertes en Tabasco, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

A su vez, la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas, permitiendo el ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país; sin embargo, se pronostica viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país, aunado a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.

Finalmente, continuará la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (oeste), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este).