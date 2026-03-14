VIE 14 FEB
30°

Clima

Clima en Monterrey viernes 13 de marzo - Seco con cielo soleado

Por: Tania Montemayor

13 Marzo 2026, 07:48

Compartir
WhatsApp

Clima en Monterrey con ambiente fresco por la mañana, mientras que a partir de la tarde se espera una temperatura máxima de 29 grados con cielo soleado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 29 grados y panorama de cielo soleado para esta jornada de viernes.

Durante sábado y domingo se pronostica ambiente muy cálido con mínima de 19 grados y máxima de 38 grados en promedio.

clima-nacional-13marzo.jpg

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente número 40 se extenderá sobre el noreste de la península de Yucatán, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lluvias puntuales fuertes en Tabasco, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

A su vez, la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas, permitiendo el ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país; sin embargo, se pronostica viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país, aunado a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.

Finalmente, continuará la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (oeste), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este).

Comentarios