Clima en Monterrey viernes 13 de febrero - Máxima de 29 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 29 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de viernes.
Durante sábado y domingo se pronostica una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 31 grados.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, el frente frío número 34 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, interaccionará con la vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en dichas regiones, además de lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua; así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias aisladas en zonas del occidente, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán.
Por otra parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional; sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.
Finalmente, se establecerá un evento de surada con fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.