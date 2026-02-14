VIE 14 FEB
30°

Clima

Clima en Monterrey viernes 13 de febrero - Máxima de 29 grados

Por: Tania Montemayor

13 Febrero 2026, 08:07

Compartir
WhatsApp

Clima en Monterrey con ambiente cálido para esta jornada de viernes en donde se espera una temperatura máxima de 29 grados con cielo parcialmente despejado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 29 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de viernes.

Durante sábado y domingo se pronostica una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 31 grados. 

clima-nacional-13febrero.jpg

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente frío número 34 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, interaccionará con la vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en dichas regiones, además de lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua; así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias aisladas en zonas del occidente, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán.

Por otra parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional; sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Finalmente, se establecerá un evento de surada con fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Comentarios