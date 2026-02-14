Clima en Monterrey viernes 13 de febrero - Máxima de 29 grados

Clima en Monterrey con ambiente cálido para esta jornada de viernes en donde se espera una temperatura máxima de 29 grados con cielo parcialmente despejado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 29 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de viernes.

Durante sábado y domingo se pronostica una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 31 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente frío número 34 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, interaccionará con la vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en dichas regiones, además de lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua; así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias aisladas en zonas del occidente, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán.

Por otra parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional; sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Finalmente, se establecerá un evento de surada con fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.