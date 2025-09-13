Clima en Monterrey viernes 12 de septiembre - Máxima de 30 grados

Nuevo León.- La probabilidad de chubascos aislados continúa para este viernes en Monterrey, donde la temperatura máxima será de 30 grados con nubosidad parcial.
Para sábado y domingo se espera una temperatura mínima de 22 grados y máxima de 30 en promedio.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, se prevé que la depresión tropical Trece-E, se intensifique a tormenta tropical, la cual se localizará frente a las costas de Guerrero y Michoacán, su circulación y desprendimientos nubosos, asociados con la vaguada monzónica que se mantendrá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.
Por otra parte, una vaguada en altura extendida sobre el oriente del golfo de México y al norte de la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe y con la aproximación de una onda tropical a Quintana Roo, propiciarán lluvias puntuales intensas en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Puebla.
Simultáneamente, el monzón mexicano en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el occidente de la península de Baja California, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit; puntuales fuertes en Durango, Sinaloa, Chihuahua y Sonora; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur.
A su vez, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, aunado a inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales fuertes en Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas; así como intervalos de chubascos en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila.
Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde, con temperaturas máximas que podrían superar los 35 °C en zonas del noroeste, norte y noreste del país, así como en zonas del centro y sur del litoral del Pacífico mexicano, sur del litoral del golfo de México y península de Yucatán.
Con información de conagua.gob.mx