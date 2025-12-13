Clima en Monterrey viernes 12 de diciembre - Máxima de 28 grados

Clima en Monterrey templado para esta jornada de viernes en donde se espera una temperatura máxima de 28 grados con cielo mayormente soleado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey seco y templado para esta jornada de viernes en donde la temperatura máxima será de 28 grados con panorama de cielo mayormente soleado.

Para el sábado se espera una temperatura mínima de 14 grados y máxima de 28 grados, mientras que el domingo se pronostica una mínima de 14 gradso y máxima de 23 grados con probabilidad de lluvia durante la jornada.

Pronóstico meteorológico general

Este día, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con el aire cálido y húmedo procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrá las condiciones para lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, un frente frío se aproximará a la frontera norte de México, en el transcurso de la tarde-noche.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en Nuevo León y San Luis Potosí. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas, y ambiente gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente fresco a templado y viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en la región.

Con información de conagua.gob.mx