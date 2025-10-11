Clima en Monterrey viernes 10 de octubre - Lluvia ocasional

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 27 grados y probabilidad de lluvia ocasional durante este arranque de fin de semana

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente templado para esta jornada de viernes en donde se espera una temperatura máxima de 27 grados y pronóstico de lluvia ocasional.

Para sábado y domingo se espera una temperatura mínima de 20 grados y máxima de 29 grados en promedio.

Pronóstico meteorológico general

Este día, la tormenta tropical Raymond se desplazará de forma paralela a las costas de Guerrero y Michoacán, generando lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero (suroeste), así como lluvias muy fuertes en Nayarit.

Además, se prevén rachas de viento de 60 a 80 km/h con posible formación de trombas marinas y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Michoacán, Colima y Jalisco; vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros en costas de Nayarit, Sinaloa y Guerrero; y de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas.

A su vez, se prevé que Priscilla se degrade a ciclón post-tropical frente a la costa oeste de Baja California Sur. No obstante, mantendrá vientos y lluvias fuertes en dicha entidad, además de oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

A su vez, los desprendimientos nubosos asociados a su circulación, generarán intervalos de chubascos en Baja California.

Un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que permanecerá frente a las costas del Pacífico sur mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí; puntuales muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas; puntuales fuertes en Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México, Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa; chubascos en Zacatecas, Durango y Sonora; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila y Chihuahua.

Finalmente, la aproximación de una onda tropical (número 37) a la península de Yucatán, propiciará chubascos y lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Con información de conagua.gob.mx