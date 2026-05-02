Clima en Monterrey viernes 1 de mayo - Nublado con lluvia aislada

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo nublado con intervalos de lluvia para este viernes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con presencia de lluvia durante esta jornada de viernes en donde la temperatura máxima será de 30 grados.

Para este fin de semana ingresa un sistema frontal en donde la mínima será de 15 grados y la máxima de 24 grados en promedio.

Pronóstico meteorológico general

Este día, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera comenzará a debilitarse paulatinamente; no obstante, prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, continuando la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste y suroeste), Guerrero, Oaxaca (norte, centro y sur), Chiapas (norte y centro), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Zacatecas (noreste), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Veracruz (centro), Puebla (centro, sureste y suroeste), Tlaxcala (este), Estado de México (norte y suroeste), Ciudad de México y Morelos; y finalizando en Aguascalientes y Nayarit.

A su vez, el frente frío número 48 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional, e interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en altura, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.