Clima en Monterrey: Tarde templada bajo cielos nublados

La capital regia experimenta una jornada de contrastes térmicos y nubosidad persistente. De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes para este martes, la ciudad mantiene un ambiente fresco a templado que invita a la precaución al salir de casa.
Condiciones actuales
En este momento, el termómetro marca los 17°C en el área metropolitana, con una humedad del 70% y vientos ligeros provenientes del sureste a 6 mph. El cielo se presenta parcialmente nublado, manteniendo una atmósfera estable pero fresca.
Pronóstico para el resto del día
Se espera que las condiciones evolucionen de la siguiente manera:
Temperatura Máxima: Alcanzará los 22°C durante la tarde, brindando un ambiente agradable y ligeramente cálido.
Temperatura Mínima: Al caer la noche, el termómetro descenderá hasta los 12°C, por lo que se recomienda cargar con un suéter o chaqueta ligera.
Estado del Cielo: Predominarán condiciones de parcialmente soleado a mayormente nublado conforme avance la jornada.
Precipitaciones: Existe una probabilidad baja de lluvia, estimada en un 10%, tanto para el día como para la noche.
Nota al ciudadano: Aunque la probabilidad de lluvia es escasa, la nubosidad y el descenso de temperatura al anochecer marcarán el cierre de este martes en la Sultana del Norte.