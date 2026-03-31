Clima en Monterrey superior a los 30 grados durante la semana

Aumento en el termómetro durante los próximos días en la zona metropolitana de Monterrey con máxima superior a los 30 grados y cielo mayormente despejado

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En la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves; chubasco en Coahuila y Nuevo León.

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en la región.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; así como viento de componente sur con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una circulación de baja presión en niveles medios y una vaguada en altura se desplazarán sobre el occidente y norte de México, en interacción con canales de baja presión en el interior del país, y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y descenso de temperatura en estados del oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán; y con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del territorio nacional.

A su vez, durante la noche, hay posibilidad de caída de aguanieve en cimas montañosas con altitudes superiores a los 4,200 msnm del occidente, centro y oriente de México.