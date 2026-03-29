Clima en Monterrey: precipitaciones y cielo nublado este sábado

Las autoridades informaron que la calidad del aire es buena este sábado, lo que representa un nivel favorable para realizar actividades al aire libre

Este sábado 28 de marzo de 2026, el clima en Monterrey se mantendrá con cielo mayormente nublado, presencia de lluvia ocasional y temperaturas frescas, de acuerdo con el pronóstico emitido por Protección Civil de Nuevo León.

Mañana fresca con lluvia y viento

Durante las primeras horas del día, se prevé un ambiente fresco con temperatura cercana a los 15 grados, acompañado de lluvia ocasional y viento proveniente del norte, condiciones que podrían generar sensación térmica más baja en distintos puntos del área metropolitana.

Tarde con ligera mejoría en condiciones

Para la tarde, el pronóstico indica un cambio gradual en el cielo, pasando a parcialmente nublado, con una temperatura máxima de aproximadamente 22 grados, lo que brindará un ambiente templado.

A pesar de la mejoría, no se descartan condiciones variables en el transcurso del día.

Noche con ambiente fresco y cielo cubierto

Por la noche, el termómetro descenderá nuevamente hasta los 16 grados, con cielo mayormente nublado, manteniendo un ambiente fresco en la ciudad.

Calidad del aire se reporta favorable

En cuanto a las condiciones ambientales, las autoridades informaron que la calidad del aire es buena este sábado, lo que representa un nivel favorable para realizar actividades al aire libre.

Protección Civil de Nuevo León recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.