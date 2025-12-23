Clima en Monterrey para este martes 23 de diciembre

La zona metropolitana de Monterrey comenzará este martes 23 de diciembre con un amanecer fresco y cielos parcialmente despejados.
A las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura ronde los 17 grados centígrados.
A lo largo de la tarde, se prevé que la temperatura aumente hasta llegar a los 28 grados centígrados.
Durante este período, el cielo pasará a estar despejado.
Al llegar la noche, se espera que los termómetros marquen alrededor de los 19 grados centígrados y los cielos pasen a estar totalmente nublados, proporcionando una noche fresca.
El amanecer se registrará a las 07:25 horas, mientras que la puesta de sol será a las 17:57 horas, lo que nos brindará un total de 10 horas y 32 minutos de luz diurna.