Clima en Monterrey para este jueves 11 diciembre

La zona metropolitana de Monterrey comenzará este jueves 11 de diciembre con un amanecer fresco y cielos parcialmente despejados.

A las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura ronde los 12 grados centígrados, por lo que se recomienda utilizar un abrigo.

A lo largo de la tarde, se prevé que la temperatura aumente hasta llegar a los 24 grados centígrados.

Durante este período, el cielo se mantendrá como inició.

Al llegar la noche, se espera que los termómetros marquen alrededor de los 14 grados centígrados, por lo que se espera una noche fresca.

El amanecer se registrará a las 07:18 horas, mientras que la puesta de sol será a las 17:50 horas, lo que nos brindará un total de 10 horas y 32 minutos de luz diurna.