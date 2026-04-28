Clima en Monterrey muy caluroso para cerrar el mes de abril

Por: Carolina Sifuentes 27 Abril 2026, 13:16 Compartir

Clima en Monterrey con ambiente bochornoso y una temperatura máxima de 35 grados en promedio durante el desarrollo de esta semana

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Para la Mesa del Norte se espera durante el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, además de lluvias aisladas en Durango, Zacatecas y Chihuahua. Sin lluvia en Aguascalientes. Por la mañana, ambiente fresco en la región, frío en sierras de Zacatecas y muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Durango (noroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (centro y sur), Zacatecas (norte, centro y sur), Aguascalientes e iniciando en Chihuahua (suroeste). Viento del oeste de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y tolvaneras en Chihuahua; de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas; y con posibles tolvaneras y torbellinos en Coahuila.