Clima en Monterrey miércoles 8 de octubre - Pronóstico de lluvia

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 grados y alto porcentaje de precipitación para esta jornada de miércoles

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con cielo mayormente nublado y temperatura máxima de 28 grados durante este miércoles, en donde la lluvia podría presentarse a partir de la tarde.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 27 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy el huracán Priscilla se desplazará frente a la costa oeste de Baja California Sur. Su circulación y bandas nubosas ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, e intervalos de chubascos en Sinaloa y Nayarit, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

Por su parte, una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano Pacífico, se localizará al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, mientras que una segunda zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará frente a las costas de Veracruz y Tabasco.

Ambas zonas interaccionaran con una vaguada en niveles medios de la atmósfera y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se localiza muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano.

Dichas condiciones mantendrán el temporal de lluvias puntuales torrenciales en zonas de Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Veracruz; puntuales intensas en Chiapas, Tabasco, San Luis Potosí y Querétaro; y puntuales muy fuertes en la península de Yucatán, además de Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León.

A su vez, el ingreso de aire húmedo del golfo de México, generará lluvias puntuales fuertes en Colima, Jalisco y Coahuila; e intervalos de chubascos en Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Chihuahua, asimismo se pronostican rachas fuertes de viento en el norte del territorio nacional.

Finalmente, la entrada de aire húmedo del océano Pacífico sobre el noroeste del territorio nacional originará lluvias aisladas en zonas de Baja California y Sonora.

Con información de conagua.gob.mx