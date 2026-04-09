Clima en Monterrey miércoles 8 de abril - Parcialmente nublado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 24 grados y panorama de cielo parcialmente nublado para esta jornada de miércoles, donde la llovizna estará presente durante lapsos.
Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 18 grados y máxima de 22 grados.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, el frente número 43, con características de estacionario sobre el este de la Península de Yucatán, propiciará chubascos en Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Campeche y Yucatán.
A su vez, canales de baja presión sobre el noreste y sureste del país en combinación con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca; lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México y Chiapas; y lluvias con chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo; todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente, sur y sureste de la República Mexicana, mantendrá la onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (costa) y Morelos (sur), iniciando a partir de este día en Puebla (suroeste).