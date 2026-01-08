Clima en Monterrey miércoles 7 de enero - Máxima de 30 grados

Clima en Monterrey con ambiente cálido y brumoso para esta jornada de miércoles en donde se pronostica una temperatura máxima de 30 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de miércoles.

Mañana jueves se pronostica una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 30 grados.

Pronóstico meteorológico general

En el transcurso de este día, el frente frío número 27 se desplazará sobre el noroeste y norte del país, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmosfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciarán intervalos de chubascos y vientos fuertes a muy fuertes en dichas regiones; con lluvias puntuales fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como la caída de nieve o aguanieve en las sierras de los estados mencionados.

Simultáneamente, una línea seca se establecerá sobre el noreste de México, ocasionando fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe originará lluvias y chubascos en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado y baja probabilidad de lluvia en el resto de la República Mexicana.

Finalmente, se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla matutinos en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.