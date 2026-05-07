Clima en Monterrey miércoles 6 de mayo - Ambiente muy caluroso

Clima en Monterrey con altas temperaturas para esta jornada de miércoles en donde la temperatura máxima será de 39 grados con cielo parcialmente soleado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 39 grados y panorama de cielo parcialmente soleado para esta jornada de miércoles.

Mañana jueves llegsa un ligero descenso en el termómetro con tempetatura mínima de 21 grados y máxima de 33 grados, además de probabilidad de lluvia.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el golfo de México mantendrá ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre el país, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Coahuila (sur), Nuevo León (sur), Durango (este y oeste), San Luis Potosí, Zacatecas (norte y noreste), Aguascalientes, Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán, Guanajuato (centro y noreste), Querétaro (norte y centro), Hidalgo, Puebla (norte y sur), Tlaxcala (suroeste), Morelos, Ciudad de México (norte), Estado de México (centro y suroeste), Guerrero, Oaxaca (norte, centro, sur y este), Chiapas, Tamaulipas (suroeste), Veracruz (norte y centro), Tabasco (sur), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste).

Por otra parte, una línea seca ocasionará lluvias con chubascos y rachas muy fuertes de viento en San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León, con posible formación de torbellinos en Coahuila.

A su vez, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical propiciarán rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Zacatecas, así como lluvias aisladas en zonas de Durango.

Finalmente, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, en combinación con inestabilidad atmosférica, originará chubascos en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Hidalgo y Querétaro; y lluvias aisladas en zonas de Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Morelos y Guanajuato.