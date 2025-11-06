Clima en Monterrey miércoles 5 de noviembre - Cielo soleado

Clima en Monterrey en ascenso con temperatura máxima de 29 grados y panorama de cielo soleado para esta jornada de miércoles

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente templado durante este miércoles en donde se pronostica una temperatura máxima de 29 grados con cielo soleado.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 15 grados y máxima de 30 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente número 12, se extenderá sobre Quintana Roo y el noroeste del mar Caribe, interaccionará con la onda tropical número 40, que se desplazará sobre la península de Yucatán, y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, originando lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Campeche (este), Yucatán (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte y centro).

Se pronostica que al final del día, el frente frío número 12 se disipe sobre el mar Caribe.

La masa de aire frío asociada al frente frío número 12 modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas vespertinas en el norte, centro y oriente del país; sin embargo, por la mañana se prevé ambiente frío a muy frío con heladas en la mayor parte de la Mesa del Norte y Mesa Central, llegando a ser gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Por otro lado, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionará lluvias aisladas en zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero.

En el resto de la República Mexicana se mantendrá baja probabilidad de lluvia.

Con información de conagua.gob.mx