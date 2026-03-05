Clima en Monterrey miércoles 4 de marzo - Máxima de 30 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente nublado para este miércoles.
Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 30 grados.
Pronóstico meteorológico general
Este día, canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, incluidas la península de Yucatán y el Valle de México, así como el occidente, sur y oriente del territorio nacional, además de lluvias puntuales fuertes en Chiapas.
Por otra parte, una línea seca en el norte de México y una circulación anticiclónica en el golfo de México, propiciarán viento de componente sur con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
A su vez, durante la noche y primeras horas del jueves, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del territorio mexicano, interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro polar generando descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en dicha región.
Finalmente, continuará la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).