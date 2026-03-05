VIE 14 FEB
Clima en Monterrey miércoles 4 de marzo - Máxima de 30 grados

Por: Tania Montemayor

04 Marzo 2026, 07:48

Clima en Monterrey con ambiente brumoso para esta jornada de miércoles en donde la temperatura máxima será de 30 grados con cielo parcialmente nublado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente nublado para este miércoles.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 30 grados. 

clima-nacional-4marzo.jpg

Pronóstico meteorológico general

Este día, canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, incluidas la península de Yucatán y el Valle de México, así como el occidente, sur y oriente del territorio nacional, además de lluvias puntuales fuertes en Chiapas.  

Por otra parte, una línea seca en el norte de México y una circulación anticiclónica en el golfo de México, propiciarán viento de componente sur con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A su vez, durante la noche y primeras horas del jueves, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del territorio mexicano, interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro polar generando descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en dicha región.

Finalmente, continuará la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

