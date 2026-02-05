Clima en Monterrey miércoles 4 de febrero - Llega frente frío

Clima en Monterrey con ligero descenso en el termómetro para este miércoles donde se espera una máxima de 21 grados por la tarde y de 13 grados por la noche

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ligero descenso en la temperatura ante la llegada de un frente frío a la región. La temperatura máxima será de 21 grados por la tarde con viento y cielo parcialmente nublado.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 9 grados y máxima de 19 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 33 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana, ocasionando lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de chubascos en estados del centro, sur y sureste del territorio nacional.

La masa de aire polar que impulsa al frente, en interacción con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionará evento de “Norte” fuerte con oleaje elevado en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); además de un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país; asimismo, durante la noche, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera al oeste de la península de Baja California, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán rachas de viento en el noroeste de México.

Finalmente, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas sobre el occidente del territorio mexicano.

Se prevé mar de fondo de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.