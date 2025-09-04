Clima en Monterrey miércoles 3 de septiembre - Máxima de 34 °C

Clima en Monterrey con ambiente bochornoso y cielo parcialmente despejado en donde se espera una temperatura de 34 grados para este miércoles

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 34 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de miércoles.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 23 grados y máxima de 35 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, la circulación y desprendimientos nubosos del huracán Lorena, en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país; además de rachas de viento fuertes a intensas y oleaje elevado en el golfo de California y las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

A su vez, el sistema frontal número 1 se extenderá como estacionario sobre el noreste de México, generando rachas de viento de 40 a 60 km/h en dicha región, además de chubascos y lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, la onda tropical número 30 se desplazará sobre el sureste y sur del territorio nacional y en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán.

Un canal de baja presión en la Mesa Central, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y oriente del territorio mexicano.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

