Clima en Monterrey miércoles 3 de diciembre - Aumenta temperatura

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 24 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de miércoles

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente brumoso para este miércoles, en donde se pronostica una temperatura máxima de 24 grados con cielo parcialmente despejado.

Mañana jueves llega un nuevo descenso en el termómetro con máxima de 23 grados por la tarde y 13 grados para cerrar la jornada.

Pronóstico meteorológico general

Hoy, el frente número 17 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, ocasionará chubascos en Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), y lluvias aisladas en Tamaulipas.

Por otra parte, la aproximación de un sistema frontal al noroeste y norte del país, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con un río atmosférico, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua, intervalos de chubascos en zonas de Sonora, y lluvias aisladas en el norte del país.

Así mismo, se prevé ambiente de frío a gélido y la caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua (sur), Durango y Sinaloa, además de rachas de viento de 60 a 80 km/h en el noroeste y norte del territorio nacional.

Finalmente, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Con información de conagua.gob.mx