Clima en Monterrey miércoles 29 octubre - Viento y ambiente seco

Clima en Monterrey con descenso en el termómetro para esta jornada de miércoles en donde se espera una temperatura máxima de 23 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente seco y presencia de viento para esta jornada de miércoles, en donde la temperatura máxima será de 23 grados con cielo mayormente despejado.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 14 grados y máxima de 23 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 11 y la masa de aire polar que lo impulsa se desplazarán rápidamente sobre la vertiente del golfo de México, originando lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste mexicano, y chubascos en la península de Yucatán; así como lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Tabasco.

Asimismo, se prevén vientos fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del país; además de evento de “Norte” de 65 a 75 km/h, rachas de 85 a 100 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz; rachas de viento de 65 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec) y rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

A su vez, se prevé un marcado descenso de la temperatura en la mayor parte de la República Mexicana, con probabilidad de heladas en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico originará lluvias y chubascos dispersos en el occidente y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero (costa).

Con información de conagua.gob.mx