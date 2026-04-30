Clima en Monterrey miércoles 29 de abril - Máxima de 36 grados

Clima en Monterrey con ambiente muy caluroso para este miércoles en donde la temperatura máxima será de 36 grados con cielo parcialmente soleado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 36 grados y panorama de cielo parcialmente soleado durante este miércoles.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 23 grados y máxima de 32 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará posicionada sobre el territorio mexicano, generando ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre la República Mexicana; manteniendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Aguascalientes, Zacatecas (norte y sur), Durango (noroeste, centro y sur), Sinaloa, Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México (centro y suroeste), Guanajuato (noreste y suroeste), Querétaro (centro y norte), Hidalgo (norte), Tlaxcala (sur), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y oeste).

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, interaccionará con una línea seca la cual se establecerá sobre Coahuila, propiciando lluvias y chubascos en zonas del norte y noreste del país, además de lluvias fuertes en Coahuila (este y noreste) y Nuevo León (centro y noroeste) con rachas de viento de hasta 70 km/h y posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias aisladas en Jalisco y Guanajuato.

Finalmente, una vaguada en altura sobre el noroeste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas de viento de hasta 70 km/h en dicha región.