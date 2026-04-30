Clima en Monterrey miércoles 29 de abril - Máxima de 36 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 36 grados y panorama de cielo parcialmente soleado durante este miércoles.
Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 23 grados y máxima de 32 grados.
Pronóstico meteorológico general
Este día, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará posicionada sobre el territorio mexicano, generando ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre la República Mexicana; manteniendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Aguascalientes, Zacatecas (norte y sur), Durango (noroeste, centro y sur), Sinaloa, Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México (centro y suroeste), Guanajuato (noreste y suroeste), Querétaro (centro y norte), Hidalgo (norte), Tlaxcala (sur), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y oeste).
Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, interaccionará con una línea seca la cual se establecerá sobre Coahuila, propiciando lluvias y chubascos en zonas del norte y noreste del país, además de lluvias fuertes en Coahuila (este y noreste) y Nuevo León (centro y noroeste) con rachas de viento de hasta 70 km/h y posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).
Un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias aisladas en Jalisco y Guanajuato.
Finalmente, una vaguada en altura sobre el noroeste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas de viento de hasta 70 km/h en dicha región.