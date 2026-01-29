Clima en Monterrey miércoles 28 de enero - Asciende temperatura

Clima en Monterrey con ambiente de frío a templado para este miércoles en donde la temperatura máxima será de 18 grados con escasa nubosidad

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 18 grados para esta jornada de miércoles en donde se espera una panorama de cielo mayormente soleado.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 8 grados y máxima de 21 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para el día de hoy, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 30, se encuentra modificando sus características térmicas; sin embargo, persistirá el ambiente frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en el oriente y centro de México, así como viento de componente norte y oleaje elevado en las costas del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec.

Un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, propiciará lluvias y chubascos en el oriente y sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Guerrero.

Finalmente, para el resto del país, dominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia.