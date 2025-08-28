Clima en Monterrey miércoles 27 de agosto - Máxima de 32 grados

Clima en Monterrey con ambiente cálido para esta jornada de miércoles en donde se espera una temperatura máxima de 32 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 32 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de miércoles.

Mañana jueves se pronostica una temperatura mínima de 23 grados y máxima de 33 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur del golfo de California y con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa; muy fuertes en Durango; lluvias fuertes en Baja California Sur y Nayarit, y chubascos en Baja California.

A su vez, la entrada de aire húmedo del golfo de México y un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz y Puebla; puntuales muy fuertes en Morelos, Ciudad de México y Estado de México; puntuales fuertes en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas; e intervalos de chubascos en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila.

El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán; y el paso de la onda tropical número 26 sobre el sur del territorio nacional, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Guerrero.

Por otra parte, el aire húmedo proveniente del mar Caribe y una vaguada en altura que se desplazará desde la península de Yucatán hasta el sureste mexicano, originará lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán, Campeche y Chiapas; y puntuales fuertes en Quintana Roo y Tabasco.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso por la tarde sobre entidades del norte y centro de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, llegando a ser muy caluroso con temperaturas de 40 a 45 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Michoacán y Guerrero.

Asimismo, a partir de este día dará inicio una onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Con información de conagua.gob.mx