Clima en Monterrey miércoles 27 de agosto - Máxima de 32 grados

Por: Tania Montemayor

27 Agosto 2025, 07:58

Clima en Monterrey con ambiente cálido para esta jornada de miércoles en donde se espera una temperatura máxima de 32 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 32 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de miércoles.

Mañana jueves se pronostica una temperatura mínima de 23 grados y máxima de 33 grados.

clima-nacional-27agosto.jpg

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur del golfo de California y con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa; muy fuertes en Durango; lluvias fuertes en Baja California Sur y Nayarit, y chubascos en Baja California.

A su vez, la entrada de aire húmedo del golfo de México y un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz y Puebla; puntuales muy fuertes en Morelos, Ciudad de México y Estado de México; puntuales fuertes en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas; e intervalos de chubascos en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila.

El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán; y el paso de la onda tropical número 26 sobre el sur del territorio nacional, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Guerrero.

Por otra parte, el aire húmedo proveniente del mar Caribe y una vaguada en altura que se desplazará desde la península de Yucatán hasta el sureste mexicano, originará lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán, Campeche y Chiapas; y puntuales fuertes en Quintana Roo y Tabasco.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso por la tarde sobre entidades del norte y centro de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, llegando a ser muy caluroso con temperaturas de 40 a 45 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Michoacán y Guerrero.

Asimismo, a partir de este día dará inicio una onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Con información de conagua.gob.mx

