Clima en Monterrey miércoles 26 de noviembre - Lluvia ocasional

Clima en Monterrey con ambiente fresco para este miércoles, en donde se espera una temperatura de 16 grados por la tarde con presencia de lluvia

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ligero descenso en el termómetro para esta jornada de miércoles en donde se espera una temperatura de 16 grados por la tarde con lluvia ocasional.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 15 grados y máxima de 20 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 16 será reforzado por una masa de aire polar, por lo que se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional, y en interacción con un canal de baja presión sobre el suroeste del golfo de México y el sureste mexicano, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

A su vez, se prevén vientos con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México; así como descenso de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, mantendrá la probabilidad de lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos.

Con información de conagua.gob.mx