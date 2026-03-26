Clima en Monterrey miércoles 25 de marzo - Cielo soleado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 32 grados y panorama de cielo soleado para esta jornada de miércoles.
Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 17 grados y máxima de 32 grados.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, canales de baja presión sobre el interior del país, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas; así como lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.
Simultáneamente, una línea seca se establecerá sobre el noreste de México y originará fuertes rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana.