Clima en Monterrey miércoles 25 de marzo - Cielo soleado

Por: Tania Montemayor 25 Marzo 2026, 08:53 Compartir

Clima en Monterrey con ambiente brumoso para esta jornada de miércoles en donde la temperatura máxima será de 32 grados con cielo soleado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 32 grados y panorama de cielo soleado para esta jornada de miércoles. Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 17 grados y máxima de 32 grados. Pronóstico meteorológico general Para hoy, canales de baja presión sobre el interior del país, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas; así como lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. Simultáneamente, una línea seca se establecerá sobre el noreste de México y originará fuertes rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana.