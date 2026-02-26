Clima en Monterrey miércoles 25 de febrero - Cálido con 36 grados

Por: Tania Montemayor 25 Febrero 2026, 08:07 Compartir

Clima en Monterrey con ascenso en el termómetro para esta jornada de miércoles en donde la temperatura máxima será de 36 grados con cielo mayormente soleado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 36 grados y panorama de cielo mayormente soleado para esta jornada de miércoles. Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 37 grados. Pronóstico meteorológico general Para hoy, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera prevalecerá sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, propiciará ambiente diurno muy caluroso y vientos fuertes en dichas regiones. Por otra parte, prevalecerá el ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas en zonas altas durante la mañana y noche. El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste de México. Finalmente, una línea seca sobre Coahuila, ocasionará vientos fuertes con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en el noreste del territorio nacional.