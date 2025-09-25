Clima en Monterrey miércoles 24 de septiembre - Tiempo bochornoso

Clima en Monterrey con temperatura máxima dd 34 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de miércoles

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente bochornoso para esta jornada de miércoles en donde se espera una máxima de 34 grados y probabilidad de chubasco por la noche.

Para mañana jueves se espera una temperatura mínima de 22 grados y máxima de 29 grados con alto porcentaje de precipitación.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales intensas en Nayarit; puntuales muy fuertes en Sinaloa; puntuales fuertes en Sonora y Durango; chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en zonas de Baja California.

A su vez, el nuevo frente frío número 4 ingresará sobre la frontera norte y noreste de la República Mexicana e interaccionará con un canal de baja presión sobre el noreste del país, lo que generará lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila; y puntuales fuertes en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como rachas de viento de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en dichos estados.

Otro canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Morelos, Estado de México y San Luis Potosí; puntuales fuertes en Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato; chubascos en Zacatecas, así como lluvias aisladas en Aguascalientes.

La circulación y los desprendimientos nubosos del huracán Narda en combinación con inestabilidad atmosférica propiciarán lluvias puntuales intensas en Jalisco (oeste); y puntuales muy fuertes en Michoacán y Colima, así como rachas de viento y oleaje elevado en el occidente mexicano.

La onda tropical número 34 recorrerá el sureste y sur del país, ocasionará lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero; y puntuales muy fuertes en Chiapas.

Un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche; y puntuales fuertes en Quintana Roo.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, y muy caluroso con temperaturas máximas superiores a los 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Con información de conagua.gob.mx